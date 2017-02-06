«Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна

Глава областной соцзащиты ответит на вопросы читателей

Как задать вопрос?

«Псковская правда» открывает сбор вопросов для Армена Мнацаканяна, начальника Государственного управления социальной защиты населения Псковской области.2 марта он придет в редакцию, а читатели смогут получить ответы на острые и злободневные вопросы о социальной сфере.

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