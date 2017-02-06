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«Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна

06 Февраля 2017 - 09:29
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Глава областной соцзащиты ответит на вопросы читателей
«Псковская правда» открывает сбор вопросов для Армена Мнацаканяна, начальника Государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

2 марта он придет в редакцию, а читатели смогут получить ответы на острые и злободневные вопросы о социальной сфере.
 

Как задать вопрос?

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью

Комментарии: 1
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Комментарии

Пенсионер Николай Голубков
06 Февраля 2017 - 15:28
Здравствуйте!
Я имею право на Федеральные льготы, изначально имел право на 50% оплату коммунальных услуг, оплату телефона и бесплатный проезд в городском транспорте. Потом в Псковской области это все отменили и льготы монетизировали, затем урезали до единой 1100 рублевой компенсации за проезд и коммунальные услуги. Эта выплата составляет меньше 20% суммарной стоимости: -проезда в автобусе; -оплаты за капитальный ремонт; -оплаты за коммунальные услуги, в том числе за воду, газ и электроэнергию; -оплаты телефона. Эти действия ухудшили условия жизнедеятельности многим гражданам (Федеральным льготникам), тем самым нарушили их конституционные права. Ежегодно цены на все виды перечисленных услуг увеличиваются, а компенсация 1100р. не меняется. В феврале проводится индексация пенсий с учетом инфляции. Как будет индексироваться выплата компенсаций? Какого сюрприза ждать федеральным льготникам от областного Управления социальной защиты населения в 2017 году?
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