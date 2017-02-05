Полицейские просят помощи в поисках человека
ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мясникова Андрея Васильевича, 1963 года рождения, уроженца Псковского района.
А.В.Мясников проживает в деревне Верхолино Псковского района. Последний раз его видели 27 января 2017 года около 18 часов, когда он шел один по улице Красных Партизан в деревне Верхолино.
Приметы: на вид 55 лет, худощавого телосложения, волосы прямые с сединой, рост 170 сантиметров, глаза серые.
Был одет: черные брюки, серая болоньевая куртка, черная вязаная шапка, черные полуботинки, шерстяной свитер бело-голубого цвета.
Особая примета: прихрамывает на правую ногу.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении А.В.Мясникова, просят сообщить по адресу: Псковский район, деревня Уграда д. 19, ОМВД России по Псковскому району.
Контактные телефоны: 8-(8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.
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