Вечером и ночью спасатели выезжали на ДТП в Островский и Палкинский районы
05 Февраля 2017 - 09:05Главная → Хроника дня
Информацию о пострадавших уточняют.
В 19:45 04 февраля 2017 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Островский район, 359-й км трассы Р-23, с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 2 человека.
В 02:31 05 февраля 2017 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Палкинский район, Палкинская волость, д. Черская с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области: 8 (8112) 79 99 99
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