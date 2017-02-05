Вечером и ночью спасатели выезжали на ДТП в Островский и Палкинский районы

Информацию о пострадавших уточняют.

В 19:45 04 февраля 2017 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Островский район, 359-й км трассы Р-23, с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 2 человека.



В 02:31 05 февраля 2017 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Палкинский район, Палкинская волость, д. Черская с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области: 8 (8112) 79 99 99