Сегодня к вечеру усилится мороз

Прогноз погоды на 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, синоптики обещают днем легкий мороз -2 -3 градуса и снег. Но к вечеру мороз должен усилиться и опуститься до - 7 градусов. Температура воздуха понизится, а атмосферное давление подрастет. Погода спастического типа будет неблагоприятная для большинства метеозависимых людей. При такой погоде усилятся спастические реакции у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой. Риск спазмов сосудов, приступов стенокардии и бронхоспазма у таких больных существенно возрастает при резких перепадах температуры окружающей среды (при выходе из теплого помещения на мороз и наоборот), поэтому средства первой помощи всегда должны быть под рукой.