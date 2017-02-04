Полиция просит псковичей рассказать пожилым родственникам об участившихся квартирных кражах
Областная полиция разместила информацию, которую призывает всех неравнодушных довести до сведения стариков.
- Преступники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб и под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникают в жилые помещения, - говорится в сообщении пресс-службы УВМД региона. - Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей.
Полиция располагает информацией о том, что злоумышленники могут сопровождать потерпевших от магазинов, ожидать их возле подъездов и готовы даже предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.
В связи с этим УМВД России по Псковской области призывает граждан проявлять бдительность и довести данную информацию до своих пожилых родственников. Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные лица, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните, что своим своевременным сигналом вы можете предотвратить преступление!
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