Названо количество ДТП в регионе за сутки
04 Февраля 2017 - 10:39Главная → Хроника дня
Опубликована оперативная сводка за пятницу, 3 февраля
3 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступило 39 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 16 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 22 преступления. Среди них 9 краж чужого имущества.
Всего установлено 15 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 6 из них ранее судимы, 10 не работают и не имеют постоянного источника дохода.
Выявлено 448 нарушений Правил дорожного движения.
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