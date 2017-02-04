Названо количество ДТП в регионе за сутки

Опубликована оперативная сводка за пятницу, 3 февраля

3 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступило 39 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 16 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 22 преступления. Среди них 9 краж чужого имущества.

Всего установлено 15 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 6 из них ранее судимы, 10 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Выявлено 448 нарушений Правил дорожного движения.