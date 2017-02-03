Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году

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Каковы цели и задачи пункта отбора на военную службу по контракту? Что изменилось в системе отбора на военную службу по контракту за 2016 год? Какие подразделения, воинские части выбирают псковичи для прохождения службы?В четверг, 9 февраля, в пресс-центре «Псковской правды» на эти и многие другие вопросы ответят:- начальник пункта отбора, майор Бартенев Валерий Иванович;- офицер (по тестированию и военно-профессиональной ориентации) пункта отбора, старший лейтенант Зайцев Дмитрий Владимирович.

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