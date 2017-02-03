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Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году

03 Февраля 2017 - 14:18
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Свои вопросы вы можете оставить в комментариях
Каковы цели и задачи пункта отбора на военную службу по контракту? Что изменилось в системе отбора на военную службу по контракту за 2016 год? Какие подразделения, воинские части выбирают псковичи для прохождения службы?

В четверг, 9 февраля, в пресс-центре «Псковской правды» на эти и многие другие вопросы ответят:

- начальник пункта отбора, майор Бартенев Валерий Иванович;

- офицер (по тестированию и военно-профессиональной ориентации) пункта отбора, старший лейтенант Зайцев Дмитрий Владимирович.
 

Как задать вопрос?

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью

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