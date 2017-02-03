В пресс-центре «Псковской правды» обсудят вопросы госзакупок

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С какими проблемами приходится сталкиваться заказчикам? С какими – поставщикам? Почему лишь 4 жалобы из 57 за весь прошлый год суды признали обоснованными?



Непростую историю контрактных отношений между государственными, муниципальными заказчиками и поставщиками товаров, работ и услуг обсудим в пресс-центре «Псковской правды» в понедельник 6 февраля вместе с руководителем государственного комитета по организации государственных закупок Сергеем Щербаковым.



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