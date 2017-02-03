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В Бежаницком районе проверили пожарные водоемы

03 Февраля 2017 - 10:54
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Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства, в ходе которой в деятельности администрации сельского поселения «Бежаницкое» выявлены нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

31.01.2017 прокуратурой района совместно с государственными инспекторами по пожарному надзору Бежаницкого, Локнянского, Пушкиногорского и Новоржевского районов проведена проверка обеспечения администрацией сельского поселения «Бежаницкое» условий для забора воды пожарными автомобилями на искусственных источниках противопожарного водоснабжения на территории д. Аполье и д. Красное Солнце Бежаницкого района.

Настоящая проверка показала, что условия для забора воды на указанных пожарных водоемах администрацией сельского поселения не созданы. Пожарные водоемы на момент проверки находились в замерзшем состоянии.

Таким образом, администрацией сельского поселения «Бежаницкое» в настоящее время не обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, что ставит под угрозу жизнь людей и сохранность имущества.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы администрации сельского поселения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

По аналогичным нарушениям внесены представления главам сельских поселений «Лющикская волость», «Полистовское» и главе городского поселения «Бежаницы.

Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

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