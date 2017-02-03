3 Февраля 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
-1 .. -3 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультураАвто
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Житель Бежаниц ответит за хранение конопли и угрозу убийством

03 Февраля 2017 - 10:52
Главная → Хроника дня

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя п. Бежаницы.

Приговором Бежаницкого районного суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч.1 ст.228 и ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В суде установлено, что 26.09.2016 около 15 часов подсудимый, находясь вблизи д. Васьково Бежаницкого района сорвал несколько растений дикорастущей конопли, для личного употребления. 28.09.2016 при проведении осмотра жилища подсудимого указанная конопля, массой 28,47 гр. была обнаружена следователем МСО СУ СК РФ по Псковской области.

Помимо этого 28.09.2016 около 19 часов между подсудимым и его супругой произошла ссора. Стоит отметить, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры подсудимый взял находившееся в незаконном его пользовании охотничье ружье. После чего он демонстративно зарядил ружье 2 патронами, подошел вплотную к своей супруге и произвел 2 выстрела в пол около ее ног. В продолжение своих действий подсудимый опять перезарядил ружье, направил ружье в сторону супруги и подошел к ней вплотную. Последняя, опасаясь последствий, схватила ружье и отвела его в сторону, после чего подсудимый произвел выстрел.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Обновлённый «Дом Бабининых» изнутриАлина Герман и Кира Турчак выступили инициаторами уникального проектаКак идёт строительство школы в БорисовичахСовещание по вопросам сельского хозяйства
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 1 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультураАвто
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50