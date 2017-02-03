Житель Бежаниц ответит за хранение конопли и угрозу убийством
Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя п. Бежаницы.
Приговором Бежаницкого районного суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч.1 ст.228 и ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
В суде установлено, что 26.09.2016 около 15 часов подсудимый, находясь вблизи д. Васьково Бежаницкого района сорвал несколько растений дикорастущей конопли, для личного употребления. 28.09.2016 при проведении осмотра жилища подсудимого указанная конопля, массой 28,47 гр. была обнаружена следователем МСО СУ СК РФ по Псковской области.
Помимо этого 28.09.2016 около 19 часов между подсудимым и его супругой произошла ссора. Стоит отметить, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры подсудимый взял находившееся в незаконном его пользовании охотничье ружье. После чего он демонстративно зарядил ружье 2 патронами, подошел вплотную к своей супруге и произвел 2 выстрела в пол около ее ног. В продолжение своих действий подсудимый опять перезарядил ружье, направил ружье в сторону супруги и подошел к ней вплотную. Последняя, опасаясь последствий, схватила ружье и отвела его в сторону, после чего подсудимый произвел выстрел.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ.
В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.
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