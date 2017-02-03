Сегодня состоится официальное открытие XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля

В 18:00 в галерее Цех пройдет презентация выставки Марии и Наталии Арендт «Другой Пушкин» (при участии Александра Петрелли).

А в 19:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится первый фестивальный показ спектакля. Гости форума увидят постановку «Пиковая дама» по пьесе Николая Коляды. Сам режиссер будет приветствовать зрителей еще до начала спектакля в фойе. Напомним, что Николай Владимирович Коляда выдающийся драматург и писатель. В фойе театра можно будет купить его книгу, которую мастер подпишет для каждого желающего.

Напомним, что 4 февраля гостей фестиваля ждут сразу две премьеры. На большой сцене – «Фальшивый купон» Коляды-театра, а на малой сцене покажут «Пиковую даму» в исполнении актеров труппы псковского театра.

Кстати, еще есть возможность купить билеты на спектакли большой сцены. Подробная афиша и электронная покупка на официальном сайте фестиваля, а также в кассе театра.