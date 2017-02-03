Псковичей зовут в Тур по «Европе» и «Пятому элементу»
03 Февраля 2017 - 10:48Главная → Хроника дня
«Комсомольская правда» собирает псковичей в первый февральский Тур по новостройкам. Субботняя экскурсия включает в себя визит в два жилых комплекса - «Европа» и «Пятый элемент».
«Европа» находится на Дальнем Завеличье. Многоэтажки, спроектированные и построенные с использованием скандинавского опыта, выгодно выделяют на фоне других домов. Застройщик продумал всё продумано до мелочей и использовал современные технологии.
Второй жилой комплекс – «Пятый элемент» - находится в другой части Пскова, на Запсковье. В последние годы этот район активно развивается, в нём создана вся необходимая инфраструктура. Многоэтажки бизнес-класса по приятной цене удивят участников Тура.
«Европа» находится на Дальнем Завеличье. Многоэтажки, спроектированные и построенные с использованием скандинавского опыта, выгодно выделяют на фоне других домов. Застройщик продумал всё продумано до мелочей и использовал современные технологии.
Второй жилой комплекс – «Пятый элемент» - находится в другой части Пскова, на Запсковье. В последние годы этот район активно развивается, в нём создана вся необходимая инфраструктура. Многоэтажки бизнес-класса по приятной цене удивят участников Тура.
ВажноЧтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправляемся 4 февраля в 11.00 от Дома печати (Псков, ул.Пароменская, д. 21/33).
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