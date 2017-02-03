3 Февраля 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
-1 .. -3 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультураАвто
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Псковичей зовут в Тур по «Европе» и «Пятому элементу»

03 Февраля 2017 - 10:48
Главная → Хроника дня
«Комсомольская правда» собирает псковичей в первый февральский Тур по новостройкам. Субботняя экскурсия включает в себя визит в два жилых комплекса - «Европа» и «Пятый элемент».


«Европа» находится на Дальнем Завеличье. Многоэтажки, спроектированные и построенные с использованием скандинавского опыта, выгодно выделяют на фоне других домов. Застройщик продумал всё продумано до мелочей и использовал современные технологии.  

Второй жилой комплекс – «Пятый элемент» - находится в другой части Пскова, на Запсковье. В последние годы этот район активно развивается, в нём создана вся необходимая инфраструктура. Многоэтажки бизнес-класса по приятной цене удивят участников Тура.
 

Важно

Чтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправляемся 4 февраля в 11.00 от Дома печати (Псков, ул.Пароменская, д. 21/33).
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Обновлённый «Дом Бабининых» изнутриАлина Герман и Кира Турчак выступили инициаторами уникального проектаКак идёт строительство школы в БорисовичахСовещание по вопросам сельского хозяйства
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 1 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультураАвто
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50