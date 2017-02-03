Кредитный портфель Россельхозбанка в МСБ составил 505 млрд рублей
В 2016 году АО «Россельхозбанк» направил на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса свыше 294 млрд рублей. Кредитный портфель Банка в данном сегменте составил 505 млрд рублей.
АО «Россельхозбанк» уделяет особое внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса и оказывает финансовую поддержку клиентам из различных отраслей экономики. За время своей деятельности Россельхозбанк направил свыше 2,4 трлн. рублей кредитных ресурсов предприятиям МСБ.
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