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Кредитный портфель Россельхозбанка в МСБ составил 505 млрд рублей

02 Февраля 2017 - 17:13
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В 2016 году АО «Россельхозбанк» направил на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса свыше 294 млрд рублей. Кредитный портфель Банка в данном сегменте составил 505 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» уделяет особое внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса и оказывает финансовую поддержку клиентам из различных отраслей экономики. За время своей деятельности Россельхозбанк направил свыше 2,4 трлн. рублей кредитных ресурсов предприятиям МСБ.

Банк планомерно работает над совершенствованием условий и продуктовой линейки для предприятий малого и среднего бизнеса. В январе текущего года Россельхозбанк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке 5% и приступил к реализации нового механизма выдачи займов.

Комментарии: 1
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Комментарии

tyurt
02 Февраля 2017 - 18:51
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
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