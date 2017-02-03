Автобус №14 теперь будет ходить до нового онкоцентра (РАСПИСАНИЕ)

В Пскове открывается новый автобусный маршрут №14а «Рокоссовского - Онкодиспансер». Направление начнет работать с 13 февраля текущего года, сообщили «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобусы будут следовать по маршруту: ул.Рокоссовского, ул. Печорская, Торговый дом, Детская областная больница, Горбольница, ул.Петровская, ул.М.Горького, пл.Ленина, Детский парк, Летний сад, ул. Металистов, ул.Гагарина, Вокзал, Онкодиспансер (в прямом и обратном направлениях).

Время отправления от остановки «ул.Рокосовского»: 06.20, 08.25, 09.36, 11.41, 12.53, 14.55, 16.12.



Время отправления от остановки «Онкодиспансер»: 08.58, 10.08, 12.14, 13.25, 15.27, 16.47.