Автобус №14 теперь будет ходить до нового онкоцентра (РАСПИСАНИЕ)
02 Февраля 2017 - 11:33Главная → Хроника дня
В Пскове открывается новый автобусный маршрут №14а «Рокоссовского - Онкодиспансер». Направление начнет работать с 13 февраля текущего года, сообщили «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Автобусы будут следовать по маршруту: ул.Рокоссовского, ул. Печорская, Торговый дом, Детская областная больница, Горбольница, ул.Петровская, ул.М.Горького, пл.Ленина, Детский парк, Летний сад, ул. Металистов, ул.Гагарина, Вокзал, Онкодиспансер (в прямом и обратном направлениях).
Время отправления от остановки «ул.Рокосовского»: 06.20, 08.25, 09.36, 11.41, 12.53, 14.55, 16.12.
Время отправления от остановки «Онкодиспансер»: 08.58, 10.08, 12.14, 13.25, 15.27, 16.47.
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