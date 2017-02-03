Стал известен график сдачи нормативов ГТО в 2017 году
02 Февраля 2017 - 11:31Главная → Хроника дня
Сдача норм комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников и учащейся молодежи города Пскова стартовала на базе «Детского оздоровительно-образовательного центра «Юность». В учреждении отметили, что «на сдачу нормативов чаще всего приходят подготовленные дети, понимая ответственность и серьезность испытания».
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, прием нормативов по разным дисциплинам будет осуществляться на базе центра «Юность», Лыжной базы «Сосенка» (Корытово), бассейна «Универсант», центра внешкольной работы «Патриот», лицея №4 «Многопрофильный», стадиона «Машиностроитель». График приема нормативов комплекса ГТО на 2017 год можно узнать здесь.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, прием нормативов по разным дисциплинам будет осуществляться на базе центра «Юность», Лыжной базы «Сосенка» (Корытово), бассейна «Универсант», центра внешкольной работы «Патриот», лицея №4 «Многопрофильный», стадиона «Машиностроитель». График приема нормативов комплекса ГТО на 2017 год можно узнать здесь.
КстатиВ 2015-2016 учебном году испытания прошли 588 человек. Из них 313 псковичей получили знаки ГТО: 117 золотых, 140 серебряных и 56 бронзовых. С октября по декабрь 2016 года принято 198 человек, которые сдали все восемь нормативов. 37 человек получат золотые знаки комплекса.
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