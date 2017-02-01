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Андрей Агапов: Платежки за январь будут пересчитаны

01 Февраля 2017 - 16:43
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Счета, выставленные жителям Псковской области в январе за потребленные коммунальные услуги на общедомовые нужды, будут пересчитаны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Январские квитанции содержат плату за ОДН за декабрь и по новым правилам за январь. Кроме того, при начислении платы за общедомовые нужды в январе были включены в расчет лишние площади общедомового имущества, - пояснил и. о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов в ходе совещания губернатора Андрея Турчака с главами районов и городских округов.

- Платежки за январь будут пересчитаны, - заверил Андрей Агапов, отвечая на вопрос губернатора.

Кроме того, и.о. руководителя сообщил, что в адрес глав районов и городских округов направлены разъяснения по применению новых норм при начислении платежей на содержание общедомового имущества.

- Чтобы платежи не увеличивались, при начислении необходимо учитывать правильную площадь, - подчеркнул Андрей Агапов и посоветовал руководителям муниципалитетов провести разъяснительную работу с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, а также довести информацию до жителей.

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