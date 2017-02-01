Псковский Сбербанк помог участникам Тура по новостройкам

Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультирова ли участников «Тура по новостройкам», организованного газетой «Комсомольская правда. Псков». Будущие новоселы посетили два жилых комплекса – «Афины» и «Молодежный».



Тур по новостройкам – это удобный для клиента способ не только оценить объекты недвижимости, но и получить комплексные ответы на вопросы. Заинтересовавшие ся в приобретении жилья семьи смогли на месте подобрать оптимальную программу от Сбербанка и получить расчёт по ипотечному кредитованию.

Наибольшую заинтересованнос ть у участников тура вызвало специальное предложение «Акция для застройщиков». Согласно условиям спецпредложения процентная ставка на приобретение строящегося жилья составляет 12% при страховании жизни и здоровья заемщика.



Представители Сбербанка также рассказали клиентам об «Электронной регистрации» - новом совместном сервисе Сбербанка и Росреестра, позволяющем зарегистрировать недвижимость на первичном рынке онлайн. Теперь процесс регистрации сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застрой щика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированн ые документы на электронную почту. Процесс оформления документов занимает всего 15 минут.



Кроме того, по-прежнему приятным бонусом при покупке недвижимости являются скидки владельцам зарплатных карт Сбербанка от партнеров - застройщиков.



С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.



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