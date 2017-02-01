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Лучшую парашютистку России наградят в редакции «Псковской правды»

01 Февраля 2017 - 15:27
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Вы можете оставить свои вопросы в комментариях
В четверг, 2 февраля, в пресс-центре «Псковской правды» состоится торжественное вручение награды псковичке Любови Екшикеевой. Она стала лучшей парашютисткой страны.

В мероприятии примет участие старший тренер сборной РФ Александр Иванов (дважды десантировался на Северный полюс, стал инициатором и идейным вдохновителем проведения в Пскове Чемпионата России).

Кроме того, Александр Иванов и председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин расскажут всё о предстоящем чемпионате по парашютному спорту.

Если у вас есть вопросы к участникам, вы можете задать их:

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
 
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