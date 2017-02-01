Лучшую парашютистку России наградят в редакции «Псковской правды»

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В четверг, 2 февраля, в пресс-центре «Псковской правды» состоится торжественное вручение награды псковичке Любови Екшикеевой. Она стала лучшей парашютисткой страны.В мероприятии примет участие старший тренер сборной РФ Александр Иванов (дважды десантировался на Северный полюс, стал инициатором и идейным вдохновителем проведения в Пскове Чемпионата России).Кроме того, Александр Иванов и председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин расскажут всё о предстоящем чемпионате по парашютному спорту.1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью