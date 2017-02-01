Псковичам ответят на вопросы по онкологии
01 Февраля 2017 - 13:10Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Задавайте свои вопросы в комментариях
В четверг, 2 февраля, накануне Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями в пресс-центре «Псковской правды» руководство областного онкологического центра ответит на вопросы жителей Псковской области.
- Боровцова Тамара Михайловна – заместитель главврача по организационно-методической работе.
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Участники:- Колесников Сергей Семёнович – начмед Псковского онкоцентра;
- Боровцова Тамара Михайловна – заместитель главврача по организационно-методической работе.
Как задать вопрос?1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 7
Комментарии
Анна
01 Февраля 2017 - 14:07
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что нужно делать, какие обследования пройти, анализы сдать, куда обращаться для выявления раковых заболеваний или их отсутствия (для г. Псков).
Спасибо.
С уважением, Анна Лепилина.
Спасибо.
С уважением, Анна Лепилина.
Надежда
01 Февраля 2017 - 19:23
Является ли онкология наследственным заболеванием, если да , то какие обследования нужно проходить и где ?
Любовь Андреевна
01 Февраля 2017 - 19:50
Удаление родинок желательно или их лучше не беспокоить? Как определить опасные родинки? Знаю, что в Питере режут не все, чтобы не навредить. У нас кто-нибудь диагностикой занимается?
Анонимный
01 Февраля 2017 - 19:52
Знаю несколько случаев, когда у нас на людях ставили крест, а в Питере за них боролись. И живут эти люди до сих пор. Изменилось ли у нас что?
Анонимный
01 Февраля 2017 - 19:53
Пункцию в Пскове не делает только ленивый. Всем ли результатам можно доверять?
Екатерина
01 Февраля 2017 - 21:11
Назначили пункцию узла щитовидной железы. В случае положительного результата куда нужно обратиться - к своему участковому врачу либо можно сразу к вам?
Ирина
01 Февраля 2017 - 21:58
Добрый вечер. Знакомая лечится от онкологии в Пскове и Санкт-Петербурге. Здесь ставят крест, Питер дает надежду. Псков категорически отказывается в проведении химии и облучении для дальнейшей операции в Питере в Песочном. Квота уже даже на операцию есть. Правомерно ли поступают наши специалисты в таком случае? Спасибо, если будет дан ответ.
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
01 Февраля 2017
- Андрей Агапов: Платежки за январь будут пересчитаны16:43
- Псковский Сбербанк помог участникам Тура по новостройкам15:31
- Лучшую парашютистку России наградят в редакции «Псковской правды»15:27
- Псковичам ответят на вопросы по онкологии13:10
- На Псковском озере спасли рыбаков31.01, 17:35
- Профсоюзы намерены добиться индексации бюджетников31.01, 16:55
- На Ленинградском шоссе в Пскове достроили надземный переход31.01, 16:09
- Псков вошел в двадцатку популярных у иностранцев российских городов31.01, 15:46
- Кинотеатр «Октябрь» станет центром региональной киносети31.01, 15:17
- Погода в феврале будет неустойчивой31.01, 14:52
- Средства на выплату льгот и пособий направлены во все районы области31.01, 14:02
- Бежаницкий предприниматель брал на работу людей без трудового договора31.01, 12:57
- Губернатор поздравил ветерана органов госбезопасности Антона Лихачева с 101-летием31.01, 12:08
- Два сайта по продаже алкоголя заблокировали в Псковской области31.01, 11:46
- Владимир Путин вручил архимандриту Тихону государственную награду31.01, 11:11
- Второй эскиз лаборатории Лоевского псковичи увидят 12 февраля31.01, 10:50
- Директора ООО «Озерное» оштрафовали за задержку зарплаты подчиненным31.01, 10:37
- «Черное молоко» вновь покажут на сцене Псковского театра31.01, 10:19
- Опубликован февральский график дежурств адвокатов31.01, 10:06
- В музее-квартире Спегальского открылась выставка «Блокадные страницы»31.01, 10:04
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Армен Мнацаканян: Социальные выплаты задерживает почта
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- Где построят новый полигон ТБО
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
Фото
Алина Герман и Кира Турчак выступили инициаторами уникального проектаКак идёт строительство школы в БорисовичахСовещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаВесь фото архив
Видео
Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаВесь видео архив