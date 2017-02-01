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Псковичам ответят на вопросы по онкологии

01 Февраля 2017 - 13:10
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Задавайте свои вопросы в комментариях
В четверг, 2 февраля, накануне Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями в пресс-центре «Псковской правды» руководство областного онкологического центра ответит на вопросы жителей Псковской области.
 

Участники:

- Колесников Сергей Семёнович – начмед Псковского онкоцентра;
- Боровцова Тамара Михайловна – заместитель главврача по организационно-методической работе.
  

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4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 7
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Комментарии

Анна
01 Февраля 2017 - 14:07
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что нужно делать, какие обследования пройти, анализы сдать, куда обращаться для выявления раковых заболеваний или их отсутствия (для г. Псков).
Спасибо.
С уважением, Анна Лепилина.
Надежда
01 Февраля 2017 - 19:23
Является ли онкология наследственным заболеванием, если да , то какие обследования нужно проходить и где ?
Любовь Андреевна
01 Февраля 2017 - 19:50
Удаление родинок желательно или их лучше не беспокоить? Как определить опасные родинки? Знаю, что в Питере режут не все, чтобы не навредить. У нас кто-нибудь диагностикой занимается?
Анонимный
01 Февраля 2017 - 19:52
Знаю несколько случаев, когда у нас на людях ставили крест, а в Питере за них боролись. И живут эти люди до сих пор. Изменилось ли у нас что?
Анонимный
01 Февраля 2017 - 19:53
Пункцию в Пскове не делает только ленивый. Всем ли результатам можно доверять?
Екатерина
01 Февраля 2017 - 21:11
Назначили пункцию узла щитовидной железы. В случае положительного результата куда нужно обратиться - к своему участковому врачу либо можно сразу к вам?
Ирина
01 Февраля 2017 - 21:58
Добрый вечер. Знакомая лечится от онкологии в Пскове и Санкт-Петербурге. Здесь ставят крест, Питер дает надежду. Псков категорически отказывается в проведении химии и облучении для дальнейшей операции в Питере в Песочном. Квота уже даже на операцию есть. Правомерно ли поступают наши специалисты в таком случае? Спасибо, если будет дан ответ.
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