«Большое будущее» запустили в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 Января 2017 - 09:02Главная → Хроника дня
Проект «Большое будущее» по профориентации школьников стартовал в Пскове. Символическую красную ленточку перед входом в новые классы вместе с автором проекта — известным дизайнером Алиной Герман (о ней «Псковская правда» подробно рассказывала в эксклюзивном материале «Алина Герман: Людям, которые приносят мне кофе, не нужно высшее образование») и одной из учениц перерезал губернатор Псковской области Андрей Турчак.
Такой проект в Пскове реализуется впервые. Его главная цель — изменить подход, взглянуть по-новому на профессиональное образование в регионе.
Идейными вдохновителями и инициаторами проекта выступили известный дизайнер Алина Герман и супруга губернатора Псковской области Кира Турчак.
Глава региона поблагодарил всех, кто причастен к реализации проекта, в том числе строителей и спонсоров, которые в кратчайшие сроки (за полтора месяца) сделали ремонт в нескольких учебных помещениях колледжа профессиональных технологий и сервиса. «Наша задача, чтобы в будущем и другие помещения в колледже выглядели также», — сказал он.
По итогам конкурсного отбора участниками проекта «Большое будущее» стали 25 школьников, рассказала Алина Герман. Детей обучат швейному делу, дизайну, различным творческим направлениям в искусстве. Лекции и мастер-классы также будут проводить известные люди, которые многого добились в жизни и в профессии. Вести занятия и рассказывать о новейших технологиях в отрасли будет она сама. Также Алина Герман намерена приглашать с лекциями в Псков известных итальянских портных.
Активное участие в реализации проекта примет и Псковская швейная фабрика «Славянка». Она предоставит для обучения специалистов и производственные площади.
После приветственных слов все гости оставили на стене свои пожелания и осмотрели учебные классы, оснащенные современным швейным оборудованием.
«Я вам по-хорошему завидую, — обратился глава региона к школьникам. — У вас есть уникальная возможность заниматься тем, что вам нравится. Каждый из вас получит старт в своей жизни для того, чтобы дальше двигаться в том направлении, которое каждый для себя выберет. Кто-то потом придет работать на швейное производство, кто-то из вас, безусловно, станет лучшим дизайнером в нашей стране, а кто-то — педагогом, врачом. Самое главное, что за эти полтора года вы обретете друзей и получите базовую профессию».
Такой проект в Пскове реализуется впервые. Его главная цель — изменить подход, взглянуть по-новому на профессиональное образование в регионе.
Идейными вдохновителями и инициаторами проекта выступили известный дизайнер Алина Герман и супруга губернатора Псковской области Кира Турчак.
Глава региона поблагодарил всех, кто причастен к реализации проекта, в том числе строителей и спонсоров, которые в кратчайшие сроки (за полтора месяца) сделали ремонт в нескольких учебных помещениях колледжа профессиональных технологий и сервиса. «Наша задача, чтобы в будущем и другие помещения в колледже выглядели также», — сказал он.
По итогам конкурсного отбора участниками проекта «Большое будущее» стали 25 школьников, рассказала Алина Герман. Детей обучат швейному делу, дизайну, различным творческим направлениям в искусстве. Лекции и мастер-классы также будут проводить известные люди, которые многого добились в жизни и в профессии. Вести занятия и рассказывать о новейших технологиях в отрасли будет она сама. Также Алина Герман намерена приглашать с лекциями в Псков известных итальянских портных.
Активное участие в реализации проекта примет и Псковская швейная фабрика «Славянка». Она предоставит для обучения специалистов и производственные площади.
После приветственных слов все гости оставили на стене свои пожелания и осмотрели учебные классы, оснащенные современным швейным оборудованием.
«Я вам по-хорошему завидую, — обратился глава региона к школьникам. — У вас есть уникальная возможность заниматься тем, что вам нравится. Каждый из вас получит старт в своей жизни для того, чтобы дальше двигаться в том направлении, которое каждый для себя выберет. Кто-то потом придет работать на швейное производство, кто-то из вас, безусловно, станет лучшим дизайнером в нашей стране, а кто-то — педагогом, врачом. Самое главное, что за эти полтора года вы обретете друзей и получите базовую профессию».
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