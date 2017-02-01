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«Большое будущее» запустили в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)

30 Января 2017 - 09:02
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Проект «Большое будущее» по профориентации школьников стартовал в Пскове. Символическую красную ленточку перед входом в новые классы вместе с автором проекта — известным дизайнером Алиной Герман (о ней «Псковская правда» подробно рассказывала в эксклюзивном материале «Алина Герман: Людям, которые приносят мне кофе, не нужно высшее образование») и одной из учениц перерезал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Такой проект в Пскове реализуется впервые. Его главная цель — изменить подход, взглянуть  по-новому на профессиональное образование в регионе.

Идейными вдохновителями и инициаторами проекта выступили известный дизайнер Алина Герман и супруга губернатора Псковской области Кира Турчак.

Глава региона поблагодарил всех, кто причастен к реализации проекта, в том числе строителей и спонсоров, которые в кратчайшие сроки (за полтора месяца) сделали ремонт в нескольких учебных помещениях колледжа профессиональных технологий и сервиса. «Наша задача, чтобы в будущем и другие помещения в колледже выглядели также», — сказал он.

По итогам конкурсного отбора участниками проекта «Большое будущее» стали 25 школьников, рассказала Алина Герман. Детей обучат швейному делу, дизайну, различным творческим направлениям в искусстве. Лекции и  мастер-классы  также будут проводить известные люди, которые многого добились в жизни и в профессии. Вести занятия и рассказывать о новейших технологиях в отрасли будет она сама. Также Алина Герман намерена приглашать с лекциями в Псков известных итальянских портных.

Активное участие в реализации проекта примет и Псковская швейная фабрика «Славянка». Она предоставит для обучения специалистов и производственные площади.

После приветственных слов все гости оставили на стене свои пожелания и осмотрели учебные классы, оснащенные современным швейным оборудованием.

«Я вам  по-хорошему  завидую, — обратился глава региона к школьникам. — У вас есть уникальная возможность заниматься тем, что вам нравится. Каждый из вас получит старт в своей жизни для того, чтобы дальше двигаться в том направлении, которое каждый для себя выберет.  Кто-то  потом придет работать на швейное производство,  кто-то  из вас, безусловно, станет лучшим дизайнером в нашей стране, а  кто-то  — педагогом, врачом. Самое главное, что за эти полтора года вы обретете друзей и получите базовую профессию».
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