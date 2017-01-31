Второй эскиз лаборатории Лоевского псковичи увидят 12 февраля

Напомним, что в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля состоится лаборатория известного театрального деятеля Олега Лоевского. Результатом этого эксперимента станут эскизы трех спектаклей, которые покажут в рамках Пушкинского форума.



12 февраля в 14:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ второго эскиза, режиссером которого станет Петр Чижов. Для своей работы молодой режиссер выбрал сказ «Пинежский Пушкин». Шергин много рассказывал о Пушкине неграмотной поморской сказительнице Соломониде Чёрной – и потом записал, как в ее исполнении преломились подробности биографии великого поэта. В «Пинежском Пушкине» действуют «Перьвой Николай», жена Пушкина Наташа, его убийца «Дантес» и даже… Ленин, который «Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал».



Петр Чижов родился в Смоленске, окончил петербургскую Театральную академию (РГИСИ), мастерскую Вениамина Фильштинского. Как актер играл в спектаклях «Три сестры» В. Фильштинского, «Страх и нищета в N-й империи» В. Кустова, «Кентерберийские рассказы» А. Артемова и Д. Юшкова. Ставил учебные спектакли по произведениям Шекспира, Островского, Беккета, как режиссер принимал участие в проекте Константина Учителя «Маршрут «Старухи», в фестивале короткометражных спектаклей «Короче».

В 2016 году выпустил спектакль «Антарктида» по пьесе Ульяны Гицаревой в петербургском Театре на Литейном.



Билеты на первый показ уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте фестиваля.