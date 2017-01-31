На Псковском озере спасли рыбаков

28 января на Псковском озере сотрудники поисково-спасательного отряда Пскова помогли заблудившимся в тумане рыбакам. Около 18:20 в МЧС позвонила псковичка, которая сообщила, что ее муж и его товарищ находятся на льду Псковского озера в районе деревни Балсово Псковского района, но из-за тумана не могут определить точное местонахождение и добраться до берега. К 5:00 29 января сотрудникам МЧС удалось обнаружить рыбаков и вывести их на берег. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.