Профсоюзы намерены добиться индексации бюджетников

Индексации зарплат работников бюджетной сферы намерен добиться Псковский облсовпроф. По словам председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой, индексация должностных окладов является базовой гарантией в сфере социально-трудовых отношений. Речь идет как об индексации базовой расчетной величины оклада, так и об увеличении фондов оплаты труда. В связи с этим на заседании президиума Псковского облсовпрофа решено поддержать требования по индексации зарплат, провести на территории региона серию пикетов и митингов, включив в этот процесс всех членов профсоюзных организаций. «Индексация окладов работников бюджетной сферы должна производиться ежегодно. Это обязанность со стороны работодателя: сохранять не только зарплату, но и ее покупательную способность», - отметила Ульяна Михайлова.