На Ленинградском шоссе в Пскове достроили надземный переход

В Пскове завершилось строительство надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе. Длина перехода двадцать один метр. Он оснащен камерами видеонаблюдения, фотофиксацией, датчиками движения для ночного освещения. Для людей с ограниченными возможностями отдельный вход и пандус. Строение выполнено из современных композитных материалов, что значительно продлевает срок службы и не требует больших эксплуатационных затрат. Кроме того, в районе надземного перехода выполнено комплексное благоустройство. Это почти семьсот метров шумозащитных экранов, искусственное освещение вдоль дороги и пешеходные дорожки. Участок дороги на федеральной трассе для надземного перехода выбран не случайно. Это обусловлено в первую очередь близостью школы и большой интенсивностью движения - порядка 10 тысяч автомобилей в сутки. Теперь переходить дорогу через федеральную трассу можно безопасно.