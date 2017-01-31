Псков вошел в двадцатку популярных у иностранцев российских городов
31 Января 2017 - 15:46Главная → Хроника дня
Псков входит в первую двадцатку городов России, популярных у иностранных туристов в 2017 году. Наш город занимает шестнадцатое место в этом рейтинге. Иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах города в среднем на две ночи и платят 3,5 тысячи рублей в сутки.
В топ-20 также входят Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Мурманск, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Кострома, Пермь, Великий Новгород, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Архангельск.
В топ-20 также входят Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Мурманск, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Кострома, Пермь, Великий Новгород, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Архангельск.
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