Псков вошел в двадцатку популярных у иностранцев российских городов

Псков входит в первую двадцатку городов России, популярных у иностранных туристов в 2017 году. Наш город занимает шестнадцатое место в этом рейтинге. Иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах города в среднем на две ночи и платят 3,5 тысячи рублей в сутки.



В топ-20 также входят Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Мурманск, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Кострома, Пермь, Великий Новгород, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Архангельск.