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Псков вошел в двадцатку популярных у иностранцев российских городов

31 Января 2017 - 15:46
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Псков входит в первую двадцатку городов России, популярных у иностранных туристов в 2017 году. Наш город занимает  шестнадцатое место в этом рейтинге. Иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах города в среднем на две ночи и платят 3,5 тысячи рублей в сутки.

В топ-20 также входят Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Мурманск, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Кострома, Пермь, Великий Новгород, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Архангельск.
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