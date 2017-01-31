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Кинотеатр «Октябрь» станет центром региональной киносети

31 Января 2017 - 15:17
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Кинотеатр «Октябрь» в Пскове продавать не планируется, он сохранит свое назначение и  станет центром региональной киносети, которая создается в Псковской области. Как сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев, пока в киносеть войдут 9 районов региона, где строятся кинотеатры, в Порхове и Себеже они уже открыты. В «Октябре» планируется сделать три зала: большой, средний и малый для совершенно разного кино. В одном из них будет организован просмотр авторского, некоммерческого кино. На втором этаже разместится информационно-туристский центр Псковской области, а под крышей - открытая площадка с видом на Кремль и выставочное пространство. Внутри и вне кинотеатра собираются открыть точки питания. Работы по реконструкции планируется начать весной, чтобы «к разгару сезона», к зиме, они были завершены. Кроме того, возможно, кинотеатр будет переименован. Руководитель дирекции уверен, что будет правильным спросить мнение жителей по данному вопросу.
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