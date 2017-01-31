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Погода в феврале будет неустойчивой

31 Января 2017 - 14:52
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В феврале в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды, повышенный температурный фон, среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-4 градуса выше нормы. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, месячная сумма осадков составит 80-120% от нормы. В течение месяца преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах -2…-7 градусов, в отдельные периоды – до -10…-12 градусов. Дневные температуры составят от -4 до +1 градуса, высока вероятность оттепелей в дневное время до 0…+3 градусов. При колебаниях температурного фона возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду с осадками в виде снега, мокрого снега, что может вызвать гололедные явления на линиях электропередач, деревьях и гололедицу на автодорогах.
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