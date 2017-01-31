Средства на выплату льгот и пособий направлены во все районы области

Средства на выплату льгот и социальных пособий разным категориям граждан за декабрь направлены во все муниципальные образования региона. Финансирование пособий обеспечено за счет средств областного бюджета. Произведены все выплаты, в том числе на третьего ребенка. Общий объем направленных финансовых средств составил 270 млн рублей. Из них более 100 млн рублей пошли на компенсацию льгот за коммунальные услуги, 70 млн рублей – на выплаты ветеранам, более 50 млн рублей – на детские пособия, на оплату содержания детей в приемных семьях, около 40 млн рублей – выплаты на третьего ребенка, остальные средства направлены на пособия и льготы другим категориям граждан. В Псковской области получателями социальных пособий и льгот являются более 200 тысяч человек.