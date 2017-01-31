«Черное молоко» вновь покажут на сцене Псковского театра

18 февраля в 18:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы состоится долгожданный второй показ спектакля «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим».

Премьера «Черного молока…» состоялась 30 ноября 2016 года и прошла при полном аншлаге. Специально на премьерный показ из Петербурга приехала известный театральный критик, кандидат искусствоведения , доцент Санкт-Петербургс кой академии театрального искусства (СПБГАТИ) Юлия Клейман, которая высоко оценила постановку и актерскую игру. Отметим, что работа также получила большое количество положительных отзывов от зрителей.

По сюжету немецкий подросток Томас попадает на экскурсию в мемориал Освенцима; после увиденного мир в его глазах больше не будет прежним, а цифры в учебниках — бессмысленными. Он испытывает шок такой степени, что сжигает свой паспорт и начинает стыдиться того, что он немец. Пьесу написал австриец Хольгер Шобер, в Псковском театре драмы ее поставила талантливый режиссер, руководитель детской театральной мастерской «Гвозди» Евгения Львова («Кентервильское привидение», «Вот это вещь!»).

После спектакля обязательно состоится дискуссия с режиссером и актерами. У зрителей будет возможность поделиться впечатлениями от увиденного и задать вопросы создателям постановки.

Отзыв о первом показе:

«Хотя в первые минуты после спектакля мне показалось, что «дискуссия» пойдёт по накатанной. Сидящие в зале молодые люди начали с заученных фраз: «дедывоева ли», теперь мы понимаем, что они не зря воевали, какие эти фашисты и неофашисты всё-таки, ужасосвенцим, бла-бла- бла… Но уже через несколько минут сами начали рассуждать о том, имеет ли человек право сомневаться в «истине», которую ему навязывают» (Ольга Миронович, «АиФ»).

Постановка рекомендована для зрителей старше 12 лет. Перевод Александра Филиппова-Чехова . Перевод стихотворения Пауля Целана «Фуга смерти» Анны Глазовой. В спектакле заняты: Денис Кугай, Анжелика Иномова, Алексей Довбаш.

Продолжительност ь: 1 час 10 минут. Билеты уже в продаже.