31 Января 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Бежаницкий предприниматель брал на работу людей без трудового договора

31 Января 2017 - 12:57
Главная → Хроника дня
По результатам проведенной в отношении индивидуального предпринимателя Гасымова А.Д.о. проверки установлено, что последний является работодателем в магазине «Московская ярмарка», расположенном по адресу: Псковская область, п. Бежаницы, ул. Смольная, д.20, пом.1008 (данное помещение фактически арендуется им). В данном магазине осуществляется продажа одежды, обуви, товаров кожгалантереи.

В указанном магазине посменно работают (осуществляют трудовую деятельность) три продавца.

В нарушение требований Трудового кодекса РФ ИП Гасымов А.Д.о. при осуществлении приема на работу продавцов трудовые договора с ними не заключал, трудовые отношения официально не оформлены.

В связи с изложенным и поскольку органы прокуратуры не подменяют в своей деятельности органы контроля, 26.01.2017 материалы проверки в отношении ИП Гасымова А.Д.о. направлены в Государственную инспекцию труда Псковской области для его привлечения к административной ответственности по ч. 4 ст.5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем).
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Как идёт строительство школы в БорисовичахСовещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителей
Весь фото архив

Видео

Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестра
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 25 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50