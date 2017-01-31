Бежаницкий предприниматель брал на работу людей без трудового договора

По результатам проведенной в отношении индивидуального предпринимателя Гасымова А.Д.о. проверки установлено, что последний является работодателем в магазине «Московская ярмарка», расположенном по адресу: Псковская область, п. Бежаницы, ул. Смольная, д.20, пом.1008 (данное помещение фактически арендуется им). В данном магазине осуществляется продажа одежды, обуви, товаров кожгалантереи.



В указанном магазине посменно работают (осуществляют трудовую деятельность) три продавца.



В нарушение требований Трудового кодекса РФ ИП Гасымов А.Д.о. при осуществлении приема на работу продавцов трудовые договора с ними не заключал, трудовые отношения официально не оформлены.



В связи с изложенным и поскольку органы прокуратуры не подменяют в своей деятельности органы контроля, 26.01.2017 материалы проверки в отношении ИП Гасымова А.Д.о. направлены в Государственную инспекцию труда Псковской области для его привлечения к административной ответственности по ч. 4 ст.5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем).