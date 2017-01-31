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Губернатор поздравил ветерана органов госбезопасности Антона Лихачева с 101-летием

31 Января 2017 - 12:08
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Житель Пскова, почетный сотрудник органов госбезопасности Антон Лихачев отметил свой 101-й день рождения. О нем «Псковская правда» подробно рассказывала в материале «Раскрыт секрет долголетия полковника КГБ из Пскова».

С этой знаменательной датой в понедельник, 30 января, полковника КГБ в отставке лично поздравил губернатор Псковской области Андрей Турчак. Глава региона пожелал ветерану здоровья, вручил цветы и подарок. «Вы мне в прошлом году подарили книгу, а я вам – в этом году. Это о нашем природном богатстве, о том, чем богата Псковская область, наша земля. На досуге посмотрите», – обратился Андрей Турчак к имениннику.

От Управления ФСБ России по Псковской области ветерана ведомства поздравил начальник Алексей Кальян. «Весь Дальний Восток передает вам привет. Все вас уважают, помнят», – сказал начальник областного УФСБ. У именинника пять правнуков и пять внуков. Самому старшему внуку 43 года, самой младшей правнучке 8 лет.
Комментарии: 1
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Комментарии

Вася
31 Января 2017 - 15:15
этот ветеран неработал физически как наши родители таскали после войны насебе плугу , и поэтому он идожил до 100 лет , а кто работал населе , доил коров вручную --тот давно лежит в земле ! он в 100лет выглядит как откормленый боров , вот что значит неработать физически , а моя мама таскала насебе плугу , носили зерно из Сущёва , дожила кое -как до 80 л
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