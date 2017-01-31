Два сайта по продаже алкоголя заблокировали в Псковской области

В ходе мониторинга по заданию прокуратуры Псковской области сети Интернет прокуратурой района выявлены сайты, на которых размещена информация о том, что доставка алкоголя на дом осуществляется круглосуточно, заказы принимаются по указанным на сайтах номерам телефонов.

Ассортимент предлагаемой продукции с указанием цен представлен на сайтах в соответствующих разделах. Вход на сайты свободный, ознакомиться с содержанием указанной страницы и воспользоваться информацией в электронном варианте может любой Интернет - пользователь.



Предоставление возможности приобретения алкогольной продукции с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, фактически является распространением информации, связанной с осуществлением деятельности по продаже алкоголя.



Согласно п. 5 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.



В соответствии с ч.5 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-Ф3 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени.



Согласно ч.ч. 1 и 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон № 149-ФЗ) в Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.



В целях устранения выявленных нарушений и ограничения доступа к данным сайтам 06.12.2016 прокуратурой района в Бежаницкий районный суд в порядке ст.45 ГПК РФ направлено 2 заявления о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.



Решениями Бежаницкого районного суда от 22.12.2016 требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. Судебные акты по вступлении в законную силу (23.01.2017) будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения интернет-сайтов с указанными доменными именами в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», для ограничения доступа к размещенной на них информации.