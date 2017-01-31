В музее-квартире Спегальского открылась выставка «Блокадные страницы»

В Пскове в мемориальном музее-квартире архитектора-реставратора Юрия Спегальского на Октябрьском проспекте в рамках акции «Хлеб той зимы» проекта «Чтобы помнили…», посвященной Дню полного снятия блокады Ленинграда, открылась выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы». На выставке представлены предметы, переданные Псковскому музею-заповеднику псковичами, которые пережили Ленинградскую блокаду, а также личные вещи архитектора-реставратора Юрия Спегальского и его супруги архитектора Ольги Аршакуни, связанные с самым трагическим периодом их жизни. Среди экспонатов – подлинная оловянная миска, из которой всю блокаду питался один из тех, кто так же, как и бывшие хозяева мемориальной квартиры на Октябрьском проспекте в Пскове, смог пережить это трудное время. В этой же витрине военное издание книги Ольги Берггольц «Ленинградский дневник» и отдела редких книг Псковского музея-заповедника. Музей выставил на всеобщее обозрение подлинное удостоверение Юрия Спегальского, разрешавшее ему заниматься светомаскировкой исторических зданий в осажденном Ленинграде. Выставка продлится до 15 февраля, ее можно посетить бесплатно при условии приобретения билета в Псковский музей-заповедник.