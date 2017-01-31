31 Января 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Директора ООО «Озерное» оштрафовали за задержку зарплаты подчиненным

31 Января 2017 - 10:37
Главная → Хроника дня
По требованию прокурора Бежаницкого района директор ООО «Озерное» привлечен к административной ответственности.

Главным государственным инспектором труда Государственной инспекции труда в Псковской области рассмотрено административное дело в отношении директор ООО «Озерное», возбужденное прокурором района.

Установлено, что по состоянию на 09 декабря 2016 года в ООО «Озерное» имеется задолженность по выплате заработной платы и окончательного расчета перед 53 работниками организации в размере 534 535,59 рублей образовавшаяся за сентябрь – октябрь 2016 года.

Постановлением Главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Псковской области директор указанной организации признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Как идёт строительство школы в БорисовичахСовещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителей
Весь фото архив

Видео

Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестра
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 25 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50