Директора ООО «Озерное» оштрафовали за задержку зарплаты подчиненным

По требованию прокурора Бежаницкого района директор ООО «Озерное» привлечен к административной ответственности.



Главным государственным инспектором труда Государственной инспекции труда в Псковской области рассмотрено административное дело в отношении директор ООО «Озерное», возбужденное прокурором района.



Установлено, что по состоянию на 09 декабря 2016 года в ООО «Озерное» имеется задолженность по выплате заработной платы и окончательного расчета перед 53 работниками организации в размере 534 535,59 рублей образовавшаяся за сентябрь – октябрь 2016 года.



Постановлением Главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Псковской области директор указанной организации признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.