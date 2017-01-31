Ролик о Пскове претендует на победу в конкурсе «Россия глазами дронов» (ВИДЕО)

Ролик о Пскове, снятый с высоты птичьего полета, набрал более 2 тысяч голосов на всероссийском видеоконкурсе «Россия глазами дронов». Ролик представил пскович Дмитрий Погодин.







Конкурс проходит с 1 декабря 2016 по 1 марта 2017 года в два этапа: отборочный тур (1 декабря 2016 – 1 февраля 2017 года) и финал (1 февраля 2017 – 1 марта 2017 года). В финал попадут 15 авторов: 8 «победителей недели», 5 участников, набравших максимальное число голосов за весь конкурс, и 2 участника, которых выберут организаторы. Победители будут определены путем зрительского голосования. Видеоработы, участвующие в конкурсе, должны были быть сняты только с дрона или квадрокоптера и призваны отражать красоту и уникальность снятых мест.