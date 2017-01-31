Прокуратура Бежаницкого района потребовала у управляющих компаний убрать с крыш сосульки
31 Января 2017 - 09:23Главная → Хроника дня
Прокуратура Бежаницкого района принимает меры по соблюдению законодательства в сфере жилищного законодательства.
Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в части содержания общего имущества жилых домов ООО «УЖКХ», по результатам которой выявлены нарушения.
По результатам проведенной проверки установлено, что на крышах домов №№ 5б, 14, 16а, 18 по ул. Дружбы, №№ 3, 7, 9, 11, 15, 21, 22, 23 по ул. Смольной п. Бежаницы, №№ 1а, 13, 15, 17 по ул. Октябрьской д. Лющик, №№ 18а, 18б, 22, 24 по ул. Советской, №№ 5а, 9, 8/13 по ул. Ленинской п. Красный Луч, № 5 по ул. Советской д. Цевло, № 11 по ул. Советская, № 9 по ул. Пушкинская с. Кудеверь, №№ 5, 17 по ул. Новая с Чихачево Бежаницкого района в связи с наступившими погодными условиями, выразившимися в перепадах температур от -2С до -20С, образовались накопления снега слоем более 30 см, которые свисают с кровель домов на расстояние до 50 см от их краев, сосульки, снежные навесы.
ООО «УЖКХ» согласно протоколов общих собраний жильцов вышеуказанных многоквартирных является управляющей организацией, обслуживающей вышеуказанные дома.
Таким образом, ООО «УЖКХ», как управляющая компания, обязана принимать меры к безопасной эксплуатации указанных объектов.
В результате бездействия управляющей организации по не удалению накопления слоя снега более 30 см с крыш жилых домов, сосулек, снежных навесов нарушаются конституционные права граждан на благоприятные условия окружающей среды, и создается реальная угроза жизни людей.
В этой связи прокуратурой района 16.01.2017 в адрес директора ООО «УЖКХ» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.
Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в части содержания общего имущества жилых домов ООО «УЖКХ», по результатам которой выявлены нарушения.
По результатам проведенной проверки установлено, что на крышах домов №№ 5б, 14, 16а, 18 по ул. Дружбы, №№ 3, 7, 9, 11, 15, 21, 22, 23 по ул. Смольной п. Бежаницы, №№ 1а, 13, 15, 17 по ул. Октябрьской д. Лющик, №№ 18а, 18б, 22, 24 по ул. Советской, №№ 5а, 9, 8/13 по ул. Ленинской п. Красный Луч, № 5 по ул. Советской д. Цевло, № 11 по ул. Советская, № 9 по ул. Пушкинская с. Кудеверь, №№ 5, 17 по ул. Новая с Чихачево Бежаницкого района в связи с наступившими погодными условиями, выразившимися в перепадах температур от -2С до -20С, образовались накопления снега слоем более 30 см, которые свисают с кровель домов на расстояние до 50 см от их краев, сосульки, снежные навесы.
ООО «УЖКХ» согласно протоколов общих собраний жильцов вышеуказанных многоквартирных является управляющей организацией, обслуживающей вышеуказанные дома.
Таким образом, ООО «УЖКХ», как управляющая компания, обязана принимать меры к безопасной эксплуатации указанных объектов.
В результате бездействия управляющей организации по не удалению накопления слоя снега более 30 см с крыш жилых домов, сосулек, снежных навесов нарушаются конституционные права граждан на благоприятные условия окружающей среды, и создается реальная угроза жизни людей.
В этой связи прокуратурой района 16.01.2017 в адрес директора ООО «УЖКХ» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
31 Января 2017
- На Псковском озере спасли рыбаков17:35
- Профсоюзы намерены добиться индексации бюджетников16:55
- На Ленинградском шоссе в Пскове достроили надземный переход16:09
- Псков вошел в двадцатку популярных у иностранцев российских городов15:46
- Кинотеатр «Октябрь» станет центром региональной киносети15:17
- Погода в феврале будет неустойчивой14:52
- Средства на выплату льгот и пособий направлены во все районы области14:02
- Бежаницкий предприниматель брал на работу людей без трудового договора12:57
- Губернатор поздравил ветерана органов госбезопасности Антона Лихачева с 101-летием12:08
- Два сайта по продаже алкоголя заблокировали в Псковской области11:46
- Владимир Путин вручил архимандриту Тихону государственную награду11:11
- Второй эскиз лаборатории Лоевского псковичи увидят 12 февраля10:50
- Директора ООО «Озерное» оштрафовали за задержку зарплаты подчиненным10:37
- «Черное молоко» вновь покажут на сцене Псковского театра10:19
- Опубликован февральский график дежурств адвокатов10:06
- В музее-квартире Спегальского открылась выставка «Блокадные страницы»10:04
- Ролик о Пскове претендует на победу в конкурсе «Россия глазами дронов» (ВИДЕО)09:56
- Директор бежаницкой компании заплатит штраф за долги перед своими работниками09:54
- Прокуратура Бежаницкого района потребовала у управляющих компаний убрать с крыш сосульки09:23
- Дмитрий Патрушев доложил Владимиру Путину об итогах работы Россельхозбанка в 2016 году09:21
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Армен Мнацаканян: Социальные выплаты задерживает почта
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- Где построят новый полигон ТБО
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
Фото
Как идёт строительство школы в БорисовичахСовещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВесь фото архив
Видео
Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраВесь видео архив