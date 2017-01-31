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Прокуратура Бежаницкого района потребовала у управляющих компаний убрать с крыш сосульки

31 Января 2017 - 09:23
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Прокуратура Бежаницкого района принимает меры по соблюдению законодательства в сфере жилищного законодательства.

Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в части содержания общего имущества жилых домов ООО «УЖКХ», по результатам которой выявлены нарушения.

По результатам проведенной проверки установлено, что на крышах домов №№ 5б, 14, 16а, 18 по ул. Дружбы, №№ 3, 7, 9, 11, 15, 21, 22, 23 по ул. Смольной п. Бежаницы, №№ 1а, 13, 15, 17 по ул. Октябрьской д. Лющик, №№ 18а, 18б, 22, 24 по ул. Советской, №№ 5а, 9, 8/13 по ул. Ленинской п. Красный Луч, № 5 по ул. Советской д. Цевло, № 11 по ул. Советская, № 9 по ул. Пушкинская с. Кудеверь, №№ 5, 17 по ул. Новая с Чихачево Бежаницкого района в связи с наступившими погодными условиями, выразившимися в перепадах температур от -2С до -20С, образовались накопления снега слоем более 30 см, которые свисают с кровель домов на расстояние до 50 см от их краев, сосульки, снежные навесы.

ООО «УЖКХ» согласно протоколов общих собраний жильцов вышеуказанных многоквартирных является управляющей организацией, обслуживающей вышеуказанные дома.

Таким образом, ООО «УЖКХ», как управляющая компания, обязана принимать меры к безопасной эксплуатации указанных объектов.

В результате бездействия управляющей организации по не удалению накопления слоя снега более 30 см с крыш жилых домов, сосулек, снежных навесов нарушаются конституционные права граждан на благоприятные условия окружающей среды, и создается реальная угроза жизни людей.

В этой связи прокуратурой района 16.01.2017 в адрес директора ООО «УЖКХ» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.
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