Дмитрий Патрушев доложил Владимиру Путину об итогах работы Россельхозбанка в 2016 году
31 Января 2017 - 09:21Главная → Хроника дня → Деловой мир
30 января 2016 года Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев доложил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о результатах работы Банка в 2016 году.
В ходе рабочей встречи Председатель Правления Банка отметил, что по итогам прошлого года Россельхозбанк получил рекордную операционную прибыль в размере 55 млрд рублей, а прибыль после создания резервов составила более 0,5 млрд рублей.
АО «Россельхозбанк» опережает банковский сектор по темпам роста кредитования реального сектора экономики. Заемщикам АПК в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в 2016 году выдано свыше 1 трлн рублей. В настоящее время Банк занимает лидирующую позицию на рынке кредитования агропромышленног
о комплекса, второе место по размеру кредитного портфеля предприятий малого и среднего бизнеса всех отраслей экономики, второе место по охвату филиальной сети и третье место по величине кредитного портфеля населения. Общий кредитный портфель Россельхозбанка на 1 января 2017 года превысил 1,7 трлн рублей.
«Особое внимание мы уделяем работе с сегментом малого и среднего бизнеса. Объём кредитного портфеля МСБ в Банке составляет на сегодняшний день больше 500 миллиардов рублей. В Россельхозбанке кредитуется почти 300 тысяч представителей самозанятого сельского населения, фермеров и личных подсобных хозяйств. Мы и дальше продолжим исполнять задачи по кредитованию нашего основного партнера – агропромышленног
о комплекса, и в целом реального сектора экономики страны», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.
В ходе рабочей встречи Председатель Правления Банка отметил, что по итогам прошлого года Россельхозбанк получил рекордную операционную прибыль в размере 55 млрд рублей, а прибыль после создания резервов составила более 0,5 млрд рублей.
АО «Россельхозбанк» опережает банковский сектор по темпам роста кредитования реального сектора экономики. Заемщикам АПК в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в 2016 году выдано свыше 1 трлн рублей. В настоящее время Банк занимает лидирующую позицию на рынке кредитования агропромышленног
«Особое внимание мы уделяем работе с сегментом малого и среднего бизнеса. Объём кредитного портфеля МСБ в Банке составляет на сегодняшний день больше 500 миллиардов рублей. В Россельхозбанке кредитуется почти 300 тысяч представителей самозанятого сельского населения, фермеров и личных подсобных хозяйств. Мы и дальше продолжим исполнять задачи по кредитованию нашего основного партнера – агропромышленног
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