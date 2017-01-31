В псковской Родине лже-внук забрал у пенсионерки 30 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело

В Псковском районе пенсионерка лишилась сбережений, став жертвой злоумышленников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.



По версии следствия, 27 января пожилой жительнице деревни Родина Псковского района на домашний телефон позвонил неизвестный. Он выдал себя за внука старушки и сообщил, что попал в ДТП и попросил помочь деньгами. Женщина сначала засомневалась, но потом все-таки поддалась на уловку мошенников. И через некоторое время к ней домой пришел некий курьер. Ему пенсионерка отдала для внука 30 тысяч рублей.



Позднее выяснилось, что с внуком все в порядке. И ни в какие ДТП он не попадал.