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В псковской Родине лже-внук забрал у пенсионерки 30 тысяч рублей

30 Января 2017 - 14:02
Главная → Хроника дня
По данному факту возбуждено уголовное дело

В Псковском районе пенсионерка лишилась сбережений, став жертвой злоумышленников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 27 января пожилой жительнице деревни Родина Псковского района на домашний телефон позвонил неизвестный. Он выдал себя за внука старушки и сообщил, что попал в ДТП и попросил помочь деньгами. Женщина сначала засомневалась, но потом все-таки поддалась на уловку мошенников. И через некоторое время к ней домой пришел некий курьер. Ему пенсионерка отдала для внука 30 тысяч рублей.

Позднее выяснилось, что с внуком все в порядке. И ни в какие ДТП он не попадал.

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