Ледовая арена Пскова открыта для свободного катания на коньках (РАСПИСАНИЕ)
30 Января 2017 - 13:59Главная → Хроника дня
Опубликован режим работы с 30 января по 5 февраля
30 января, понедельник06:00-07:00 – тренировка ХК «Дружина»
07:15-08:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
08:30-09:30 – секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
09:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 ( Робина М.М.)
11:00-12:15 – секция фигурн. кат. СОГ-1,СОГ-1 (Робина М.М.,Цветкова О.Д.)
12:30-13:30 – индивид.занятия с тренером
13:45-14:30 – секция фигурн. кат. НП-2, НП-1(Хрипкова А.А.,.Цветкова О.Д.)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2(Хрипкова А.А..)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
15:30-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Хрипкова А.А.)
16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
17:30-18:30 – секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Пузанов О.В., Автомов Л.С.)
18:45:20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»
31 января, вторник06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 – технический перерыв
08:45-09:45 – секция хоккея НП-1(Пузанов О.В)
10:00-11:00 – секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.,Цветкова О.Д.)
11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:00-13:00 – аренда льда /секция фигурн.катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
14:30-15:30 – секция хоккея НП-3 (Пузанов О.В.)
15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3+вратари (Автомов Л.С., Пузанов О.В.)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.).
19:00-20:00 – секция фигурн. кат. ТГ1/2, НП3(Хрипкова А.А., Робина М.М.)
20:15-21:15 – тренировка ХК«Легион»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Звезда»-«Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»
00:15-01:15 – тренировка женской ХК «Штурм»
1 февраля, среда06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
07:45-08:45 – технический перерыв
09:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)
10:15-11:00 – секция фигурн.кат. ТГ-1/1, ТГ-2(Хрипкова А.А.. Цветкова О.Д.)
11:00-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)
12:30-13:30 – аренда льда /индивид.занятия с тренером
13:45-14:30 – секция фигурн.кат. НП-2 (Хрипкова А.А.)
14:30-15:15 – секция фигурн.кат.я ТГ-2,ТГ-1(Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
15:15-16:00 – секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н.Н.)
Первенство Северо-Запада России по хоккею 2003г.р.
16:15-17:30 – «Торнадо» -сборная г. Мурманска
17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пузанов О.В.)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»
2 февраля, четверг06:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
07:30-08:30 – технический перерыв
Первенство Северо-Запада России по хоккею 2003г.р.
08:45-10:00 – «Торнадо»-сборная г.Мурманска
10:15-11:15 – секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.. Цветкова ОД.)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:45-13:45 – массовое катание
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А.А.)
14:45-15:30 – секция фигурн. кат. ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3+ вратари (Пузанов О.В.)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1(Виолентий О.В.)
18:45-20:00 – секция фигурн. кат.ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М.)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 – «Легион»-«Родина»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»
23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»
3 февраля, пятница06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 – технический перерыв
08:45-10:00 – секция фигурн. кат.ТГ-1/1 (Хрипкова А.А.)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
11:30-12:30 – секция фигурн. кат. СОГ1,СОГ1 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)
12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»
14:00-15:00 – секция фигурн. кА. НП-1, НП-2(Цветкова О.Д.,Хрипкова А.А.)
15:00-15:45 – секция фигурн.кат.ТГ-1,ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пузанов О.В.)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Звезда»
4 февраля, суббота07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»
08:15-09:30 – секция хоккея НП-1, ТГ-3 (Пузанов О.В, Автомов Л.С.)
09:45-10:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий О.В.)
10:30-11:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
11:45-13:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
13:15-14:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
Первенство Северо-Запада России по хоккею
15:00-16:30 – «ВДВ-Купол» — сборная СПбХЛ
16:45-17:45 – массовое катание
18:00-19:00 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:15-20:15 – «Гвардия» — «Невель»
20:30-21:30 – «Бежаницы» — «Барсы-2»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Ганза»
23:00-00:15 – массовое катание (ночная дискотека 1час 15 мин. по цене 1часа)
5 февраля, воскресенье07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
08:15-09:45 – секция фигурн.кат. НП-1,ТГ1/2 (Цветкова О.Д.,Хрипкова А.А.)
10:00-11:30 – секция фигурн.кат.НП-3, НП-1(Робина М.М.,Цветкова О.Д.)
11:45-13:00 – секция фигурн.кат. ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Родина» — «ВДВ-Купол»
20:15-21:15 – «Порхов» — «Звезда»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Сталь» — «Гвардия»
23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»
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