Ледовая арена Пскова открыта для свободного катания на коньках (РАСПИСАНИЕ)

Опубликован режим работы с 30 января по 5 февраля

30 января, понедельник 06:00-07:00 – тренировка ХК «Дружина»

07:15-08:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

08:30-09:30 – секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

09:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 ( Робина М.М.)

11:00-12:15 – секция фигурн. кат. СОГ-1,СОГ-1 (Робина М.М.,Цветкова О.Д.)

12:30-13:30 – индивид.занятия с тренером

13:45-14:30 – секция фигурн. кат. НП-2, НП-1(Хрипкова А.А.,.Цветкова О.Д.)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2(Хрипкова А.А..)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)

15:30-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Хрипкова А.А.)

16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

17:30-18:30 – секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Пузанов О.В., Автомов Л.С.)

18:45:20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Звезда»

22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»

31 января, вторник 06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-09:45 – секция хоккея НП-1(Пузанов О.В)

10:00-11:00 – секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.,Цветкова О.Д.)

11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:00-13:00 – аренда льда /секция фигурн.катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)

13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

14:30-15:30 – секция хоккея НП-3 (Пузанов О.В.)

15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3+вратари (Автомов Л.С., Пузанов О.В.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.).

19:00-20:00 – секция фигурн. кат. ТГ1/2, НП3(Хрипкова А.А., Робина М.М.)

20:15-21:15 – тренировка ХК«Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Звезда»-«Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»

00:15-01:15 – тренировка женской ХК «Штурм»

1 февраля, среда 06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

07:45-08:45 – технический перерыв

09:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

10:15-11:00 – секция фигурн.кат. ТГ-1/1, ТГ-2(Хрипкова А.А.. Цветкова О.Д.)

11:00-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)

12:30-13:30 – аренда льда /индивид.занятия с тренером

13:45-14:30 – секция фигурн.кат. НП-2 (Хрипкова А.А.)

14:30-15:15 – секция фигурн.кат.я ТГ-2,ТГ-1(Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

15:15-16:00 – секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н.Н.)

Первенство Северо-Запада России по хоккею 2003г.р.

16:15-17:30 – «Торнадо» -сборная г. Мурманска

17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пузанов О.В.)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

2 февраля, четверг 06:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

07:30-08:30 – технический перерыв

Первенство Северо-Запада России по хоккею 2003г.р.

08:45-10:00 – «Торнадо»-сборная г.Мурманска

10:15-11:15 – секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.. Цветкова ОД.)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:45-13:45 – массовое катание

14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А.А.)

14:45-15:30 – секция фигурн. кат. ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

15:45-17:00 – секция хоккея НП-3+ вратари (Пузанов О.В.)

17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1(Виолентий О.В.)

18:45-20:00 – секция фигурн. кат.ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 – «Легион»-«Родина»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»

23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»

3 февраля, пятница 06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-10:00 – секция фигурн. кат.ТГ-1/1 (Хрипкова А.А.)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

11:30-12:30 – секция фигурн. кат. СОГ1,СОГ1 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)

12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»

14:00-15:00 – секция фигурн. кА. НП-1, НП-2(Цветкова О.Д.,Хрипкова А.А.)

15:00-15:45 – секция фигурн.кат.ТГ-1,ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пузанов О.В.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

00:00-01:00 – тренировка ХК «Звезда»

4 февраля, суббота 07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»

08:15-09:30 – секция хоккея НП-1, ТГ-3 (Пузанов О.В, Автомов Л.С.)

09:45-10:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий О.В.)

10:30-11:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

11:45-13:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

13:15-14:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

Первенство Северо-Запада России по хоккею

15:00-16:30 – «ВДВ-Купол» — сборная СПбХЛ

16:45-17:45 – массовое катание

18:00-19:00 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:15-20:15 – «Гвардия» — «Невель»

20:30-21:30 – «Бежаницы» — «Барсы-2»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Ганза»

23:00-00:15 – массовое катание (ночная дискотека 1час 15 мин. по цене 1часа)

5 февраля, воскресенье 07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

08:15-09:45 – секция фигурн.кат. НП-1,ТГ1/2 (Цветкова О.Д.,Хрипкова А.А.)

10:00-11:30 – секция фигурн.кат.НП-3, НП-1(Робина М.М.,Цветкова О.Д.)

11:45-13:00 – секция фигурн.кат. ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Родина» — «ВДВ-Купол»

20:15-21:15 – «Порхов» — «Звезда»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Сталь» — «Гвардия»

23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

