Отца, избившего сына ремнём, осудили в Гдовском районе

Приговор суда в законную силу не вступил

Житель Гдовского района осужден за нанесение побоев своему сыну, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной прокуратуры.



Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Гдовского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, в отношении близких лиц).



В суде установлено, что 10 сентября 2016 года мужчина, находясь по месту жительства, за непослушание своего малолетнего сына нанес ему несколько ударов брючным ремнем по ягодицам, а после – несколько ударов рукой по ягодицам и один удар по щеке.



С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.