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Отца, избившего сына ремнём, осудили в Гдовском районе

30 Января 2017 - 13:53
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Приговор суда в законную силу не вступил
Житель Гдовского района осужден за нанесение побоев своему сыну, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Гдовского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, в отношении близких лиц).

В суде установлено, что 10 сентября 2016 года мужчина, находясь по месту жительства, за непослушание своего малолетнего сына нанес ему несколько ударов брючным ремнем по ягодицам, а после – несколько ударов рукой по ягодицам и один удар по щеке.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.
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