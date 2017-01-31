Великолучанин стал жертвой телевизионного экстрасенса

По данному факту возбуждено уголовное дело

Более четырехсот тысяч рублей перечислил великолучанин нечистым на руку лицам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.



По версии следствия, пожилой житель города на Ловати на одном из телеканалов посмотрел передачу с участием некоего экстрасенса, который предлагал различные методы очищения организма и укрепления здоровья человека.



Заинтересовавшись данной темой, мужчина обратился по указанному в титрах передачи телефону. Позднее ему начали звонить неизвестные лица и стали предлагать свои методики лечения. И в качестве оплаты для получения этих услуг гражданин перечислил на счета незнакомцев в общей сложности свыше 448 тысяч рублей, но никакой реальной помощи так и не получил.