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Великолучанин стал жертвой телевизионного экстрасенса

30 Января 2017 - 13:47
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По данному факту возбуждено уголовное дело
Более четырехсот тысяч рублей перечислил великолучанин нечистым на руку лицам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, пожилой житель города на Ловати на одном из телеканалов посмотрел передачу с участием некоего экстрасенса, который предлагал различные методы очищения организма и укрепления здоровья человека.

Заинтересовавшись данной темой, мужчина обратился по указанному в титрах передачи телефону. Позднее ему начали звонить неизвестные лица и стали предлагать свои методики лечения. И в качестве оплаты для получения этих услуг гражданин перечислил на счета незнакомцев в общей сложности свыше 448 тысяч рублей, но никакой реальной помощи так и не получил.
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