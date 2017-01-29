За минувшие сутки в ДТП по Псковской области погибли двое

28 января в органы внутренних дел Псковской области поступило 37 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 13 – по городу Пскову.



В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 22 преступления. Среди них 3 кражи чужого имущества.



За прошедшие сутки в области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли, 1 получил травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 346 нарушений Правил дорожного движения.