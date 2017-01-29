Очевидцев нападения на почту в Стругах Красных просят откликнутся
29 Января 2017 - 10:14Главная → Хроника дня
Очевидцев разбойного нападения в Струго-Красненском районе просят оказать содействие полиции.
В отделение почтовой связи «Цапелька» Порховского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» в деревне Цапелька Струго-Красненского района 14 января 2017 года водитель привез денежные средства, предназначенные для выдачи пенсий.
После того, как водитель вышел из помещения почтамта, туда зашел неизвестный гражданин. По имеющимся данным, он был плотного телосложения, ростом 180-185 сантиметров. Одет в черный спортивный костюм, черную шапку, на лице - медицинская маска голубого цвета. Говорил без акцента.
Незнакомец ударил заведующую отделением и распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. Затем схватил стоявший на полу мешок с деньгами, а также денежные средства, находившиеся в кассе, после чего скрылся.
В мешке кроме денег находились художественные маркированные конверты с литерой «А» и рисунком, посвященным 60-летию Российского союза ветеранов. Предположительно, они могут находиться у преступников. Или же их выбросили по ходу движения.
Всех, кто располагает достоверной информацией о данном преступлении или стал очевидцем произошедшего, просят оказать содействие следствию и обратиться по телефонам: 8-(811) 32 5 28 75, 8-911-699-47-87 или 02.
В отделение почтовой связи «Цапелька» Порховского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» в деревне Цапелька Струго-Красненского района 14 января 2017 года водитель привез денежные средства, предназначенные для выдачи пенсий.
После того, как водитель вышел из помещения почтамта, туда зашел неизвестный гражданин. По имеющимся данным, он был плотного телосложения, ростом 180-185 сантиметров. Одет в черный спортивный костюм, черную шапку, на лице - медицинская маска голубого цвета. Говорил без акцента.
Незнакомец ударил заведующую отделением и распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. Затем схватил стоявший на полу мешок с деньгами, а также денежные средства, находившиеся в кассе, после чего скрылся.
В мешке кроме денег находились художественные маркированные конверты с литерой «А» и рисунком, посвященным 60-летию Российского союза ветеранов. Предположительно, они могут находиться у преступников. Или же их выбросили по ходу движения.
Всех, кто располагает достоверной информацией о данном преступлении или стал очевидцем произошедшего, просят оказать содействие следствию и обратиться по телефонам: 8-(811) 32 5 28 75, 8-911-699-47-87 или 02.
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