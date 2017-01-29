Куда сходить в Пскове 29 января?

Кино

Концерт

По 1 февраля: «Невеста» (16+) Мистика, ужасы. Режиссер: Святослав Подгаевский. В ролях: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова.По 8 февраля: «Отважный рыцарь» (0+) Семейная анимация. Режиссер: Энтони Пауэр. В ролях: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс.С 26 января по 15 февраля: «Притяжение» (12+) Фантастика. Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.С 2 по 15 февраля: «Отпетые напарники» (16+) Боевик, приключения, комедия. Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко.29 января, в 16.00 (12+) - «Бригантина поднимает паруса!». Классика бардовской песни. Проект «Бард-вагон» (Москва). В составе проекта «Бард-вагон» – лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Григорьев (гитара, вокал), Дмитрий Сивов (баян, аккордина, флейта, труба), Валерий Беспалов (кларнет), Сергей Миронов (акустический бас, вокал).

29 января в 15.00 в Псковской Областной Филармонии состоится концерт «Классика бардовской песни» .

Программа называется «Бригантина подымает паруса», а представит ее для Вас, дорогие зрители, проект «Бард-вагон» (Москва).

Несмотря на свой небольшой возраст, этот коллектив уже успел выступить с успехом в престижных концертных залах Омской, Кемеровской, Удмуртской, В.Новгородской, Псковской, Владимирской, Тульской, Мурманской, Кировской, Ивановской, Коми … филармоний, а также в домах культуры других городов, где завоевал симпатии и уважение зрителей.

Театр

Для детей

Выставка

Музей

29 января, в 18.00, Большая сцена - «Фантазии Фарятьева» (16+). Драматическая комедия в двух действиях. Вполне человечная, мелодраматичная история, жизненная: он любит ее, а она – другого, если бы не странный герой...29 января, в 12.00 - «Красная шапочка» (0+). Спектакль-импровизация для детей от 3-х лет. Продолжительность – 45 минут без антракта. Режиссер-постановщик – А. Заболотный. Всем хорошо знакомая сказка о маленькой любопытной девочке Красной Шапочке, ее маме и бабушке и, конечно же, о злом сером волке. Только вот сами сказочники не знают, как будет развиваться сюжет, потому что кот и мышка, случайно оказавшиеся в сказке, часто придают событиям совершенно другой ход. И уж совсем неожиданным окажется финал сказки.«Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».Постоянно действующая выставка «Мастера народного творчества Псковской области» (6+). На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.До 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник). «XPLACE 60 минут будущего» (6+)Выставка, переворачивающая мир с ног на голову.До конца января - «Новогодняя открытка» (6+) от Псковского музея-заповедника. В постоянной экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открылась новогодняя мини-выставка. В отдельной витрине представлены новогодние открытки и елочные игрушки военной поры. На новой мини-выставке, прежде всего, собраны новогодние открытки военных лет, а точнее, увеличенные копии этих открыток – трогательные, юмористические, искренние. Размещены подлинные новогодние игрушки из блокадного Ленинграда и фотографии, подтверждающие, что осажденные ленинградцы и в блокаду праздновали Новый год.«Добрые друзья детства» (6+). Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад, увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской.По 31 января - Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима» (6+).Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Веселый Пушкин» – живопись Игоря Шаймарданова; «Русская провинция. Живопись А.А. Большакова» (из фондов музея и архива семьи художника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работА.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.По 14 января – «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.