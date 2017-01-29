Повышенное давление и мокрый снег прогнозируют в регионе

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 29 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Ветер ЮЗ направлений 3-8 м/сек.



Температура по области: -2…+3 гр.С.



Атмосферное давление высокое.



Опасные метеорологические явления – не прогнозируются.



Неблагоприятные метеорологические явления – не прогнозируются.