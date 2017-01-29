С найденной 14-летней девочкой работают псковские следователи

В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Пскове. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организована доследственная проверка.



Принятыми мерами удалось установить местонахождение несовершеннолетней, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного СУ СК. Сейчас ее опрашивают следователи, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.