Куда пойти в субботу?

КИНО

Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).



По 1 февраля: «Невеста» (16+) Мистика, ужасы. Режиссер: Святослав Подгаевский. В ролях: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова.



По 8 февраля: «Отважный рыцарь» (0+) Семейная анимация. Режиссер: Энтони Пауэр. В ролях: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс.



С 26 января по 15 февраля: «Притяжение» (12+) Фантастика. Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.



С 2 по 15 февраля: «Отпетые напарники» (16+) Боевик, приключения, комедия. Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко.



Кинотеатр «Мираж» (Псков, ул. Кузбасской Дивизии, 19, тел. 8 800 505‑17-85)



МУЛЬТ в кино. №45 ( 0+). Это первый в новейшей истории российского кино регулярный премьерный анимационный киножурнал. Каждый выпуск длится комфортные для ребёнка 45 минут и состоит целиком только из новых серий самых популярных отечественных мультсериалов.



«Отважный рыцарь» (0+) Семейная анимация. Режиссер: Энтони Пауэр. В ролях: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс.



«Притяжение» (12+) Фантастика. Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.



«Балерина» (6+). Приключения, мультфильм, семейный, мюзикл. Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин. В главных ролях: Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Elana Dunkelman, Kaycie Chase, Шошана Спеллинг.



«Монстр-траки» (6+). Комедия, боевик, фантастика, семейный. Режиссер: Крис Уэдж. В главных ролях: Джейн Леви, Лукас Тилл, Роб Лоу, Эми Райан, Томас Леннон, Дэнни Гловер, Барри Пеппер, Фрэнк Уэйли, Холт МакКэллани, Алийа О’Брайен.



«Викинг» (18+). Историческая драма. Режиссер: Андрей Кравчук. В главных ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр.



«Кредо убийцы» (16+). Боевик, фантастика, приключения, фэнтези. Режиссер: Джастин Курзель. В главных ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Дени Меноше, Ариана Лабед, Халид Абдалла, Эсси Дэвис.



«Рай» (16+). Драма. Режиссер: Андрей Кончаловский. В главных ролях: Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, Рамона Либноу, Жан Денис Рёмер, Петер Курт, Филипп Дюкен, Christian Clauss, Якоб Диль, Ирина Журавкина, Вера Воронкова.



«Призрак дома Бриар» (18+). Триллер. Режиссер: Шелдон Уилсон. В главных ролях: Джоделль Ферланд, Санни Сулджик, Паскаль Хаттон, Энтони Конечни, Джонатан Уайтселл, Джейк Крокер, Шанель Пелозо, Рукия Бернард, Локлин Манро, Майкл Роджерс.



«Почему он?» (18+). Комедия. Режиссер: Джон Гамбург. В главных ролях: Зои Дойч, Джеймс Франко, Тэнджи Эмброуз, Седрик «Развлекатель», Боб Стефенсон, Брайан Крэнстон, Меган Маллалли, Зак Перлман, Гриффин Глюк, Джи Янг Хань.



«2+1» (16+). Комедия. Драма. Режиссер: Хьюго Желен. В главных ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис, Ральф фон Блюменталь, Бен Хоумвуд, Алис Давид.



«Преисподняя» (18+). Детектив, триллер, вестерн. Режиссер: Мартин Кулховен. В главных ролях: Дакота Фаннинг, Кэрис ван Хаутен, Кит Харингтон, Гай Пирс, Пол Андерсон, Карла Юри, Эмилия Джонс, Джек Рот, Наоми Баттрик, Уильям Хьюстон.



«Ловушка» (18+). Триллер, драма. Режиссер: Энди Годдард. В главных ролях: Патрик Уилсон, Хейли Беннетт, Джессика Бил, Винсент Картайзер, Эдди Марсан, Радек Лорд, Корри Дэниэли, Мишель Пул, Дженнифер Энскат, Крис Хилл.



«С пяти до семи» (16+). Мелодрама, драма. Режиссер: Владимир Щегольков. В главных ролях: Александр Ильин мл., Дарья Мельникова, Ирина Бутанаева.



«Семейное ограбление» (16+). Комедия. Режиссер: Паскаль Бурдьо. В главных ролях: Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму, Бруно Санчес, Паскаль Демолон.



«Джимми – покоритель Америки» (16+). Режиссер: Джонатан Кесселман. В главных ролях: Маз Джобрани, Джон Хёрд, Дианна Руссо, Маршалл Манеш, Мэттью Глэйв, Шейла Ванд, Сэм Голзари, Мэтт Баллард, Навид Негабан, Вида Гахремани.



«Невеста» (16+) Мистика, ужасы. Режиссер: Святослав Подгаевский. В ролях: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова.





«Молчание» (18+). Драма, историческая драма. Режиссер: Мартин Скорсезе. В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу Асано, Киран Хайндс, Иссэй Огата, Синья Цукамото, Ёси Оида, Ёскэ Кубодзука, Каору Эндо.



«Три икса: Мировое господство» (16+). Боевик, триллер, приключения. Режиссер: Ди Джей Карузо. В главных ролях: Нина Добрев, Вин Дизель, Сэмюэл Л. Джексон, Руби Роуз, Донни Йен, Тони Коллетт, Дипика Падукон, Рори МакКанн, Тони Джа, Гермиона Корфилд.



«Ла-Ла Ленд» (16+). Комедия, мелодрама, драма, мюзикл. Режиссер: Дэмьен Шазелл. В главных ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Томас Джефферсон Шелтон, Синда Адамс, Калли Эрнандес, Джессика Рот, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт.



«Не стучи дважды» (18+). Ужасы. Режиссер: Карадог В. Джеймс. В главных ролях: Кэти Сакхофф, Хавьер Ботет, Люси Бойнтон, Ник Моран, Джордан Болджер, Пунех Хаджимохаммади, Ричард Милан, Гэбриел Тримбл, Меган Пурвис, Каллум Гриффитс.



КОНЦЕРТ

Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).



«Французский поцелуй» (18+). Хореографический спектакль. Танцует шоу-балет «Бизе-Лизу». Театр-постановщик – Балет «Bize Lizu». Режиссер – Иван Коклюшкин.

Начало в 17.00



ТЕАТР

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).



Большая сцена - «Приключения Чиполлино» (6+). Музыкальный спектакль Дж. Родари.

Начало в 12.00



ДЛЯ ДЕТЕЙ

Псковский областной театр кукол



«Машенька и медведь» (0+). Спектакль. Продолжительность – 45 минут без антракта. Режиссер-постановщик – В. Голованов. Спектакль для детей от 3-х лет. Правильная история о большом, но добродушном Медведе и находчивой девочке Машеньке. Сказка, которую читают почти каждому ребенку на ночь, вдруг оживает на театральных подмостках в ярких и запоминающихся образах, обретает живые голоса, объем и красочные характеры.

Начало в 12.00



ВЫСТАВКА

Псковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2;

тел. (8112) 72-84-06).



«Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».



Выставочный зал Дома ремесел ГБУК «ПОЦНТ» (г. Псков, ул. Некрасова, 8, Дом ремесел).



Постоянно действующая выставка «Мастера народного творчества Псковской области» (6+). На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.



Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).



Выставка «Белые крылья. Саган Дали». Новая выставка Александра Коростелева. Александр Коростелев – живописец, копиист, реставратор. В основе экспозиции – те впечатления и этюды, что привез художник с Байкала. Саган Дали – драгоценный чай из растений, произрастающих в тех местах. Местные жители называют его «травой жизни». Наверное, Саган Дали – еще и «трава вдохновения».



Псковский музей-заповедник (Псков, ул. Некрасова, 7, второй этаж; тел. (8112) 66-33-11).



До 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник). «XPLACE 60 минут будущего» (6+)

Выставка, переворачивающая мир с ног на голову.



До конца января - «Новогодняя открытка» (6+) от Псковского музея-заповедника. В постоянной экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открылась новогодняя мини-выставка. В отдельной витрине представлены новогодние открытки и елочные игрушки военной поры. На новой мини-выставке, прежде всего, собраны новогодние открытки военных лет, а точнее, увеличенные копии этих открыток – трогательные, юмористические, искренние. Размещены подлинные новогодние игрушки из блокадного Ленинграда и фотографии, подтверждающие, что осажденные ленинградцы и в блокаду праздновали Новый год.



Псковский музей-заповедник (г. Псков, ул. Некрасова, тел.: 7 8112 66‑25-17, 7 8112 66‑44-95).



«Добрые друзья детства» (6+). Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад, увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской.



Выставочный зал ПОЦНТ (Псков, Некрасова, 10).



По 31 января - Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима» (6+).



МУЗЕЙ

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» Пушкиногорский р-н, пос. Пушкинские Горы, бул. С.С. Гейченко, 1, тел.: 8 (81146) 2-23-21.



Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Веселый Пушкин» – живопись Игоря Шаймарданова; «Русская провинция. Живопись А.А. Большакова» (из фондов музея и архива семьи художника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.



Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».



Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.



Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.



Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).



Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.



«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.



«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.



Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работ

А.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)



«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).



Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.



Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.



Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6; тел. 8 (81148) 2-30-77).



Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.



Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.



В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.