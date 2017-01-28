Мокрый снег и дождь обещают сегодня синоптики

В субботу, 28 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Ветер юго-западных направлений 2-7 метров в секунду. Температура по области: -2…+3 градусов. Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.



