Завтра в Пушкинском театре пройдет розыгрыш билетов

28 января в 16:00 в музее театра состоится розыгрыш билетов на Пушкинский театральный фестиваль.

Напомним, что до 27 января в кофейне «Бодрый день» напитки подают в стаканах с логотипом XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Любой, кто приобретает кофе в этот период, может заполнить анкету и стать участником розыгрыша билетов на спектакли.

Итоги будут подведены 28 января в музее театра. Десять счастливчиков получат по два билета на один из спектаклей фестиваля, другие пятнадцать смогут выиграть сертификаты на кофе. А также каждого пришедшего ждет гарантированный приз.

Отметим, что на текущий момент заполнено почти сто анкет.