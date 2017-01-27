В Пскове поступили в продажу билеты на уникальное Пещное действо
Поступили в продажу билеты на уникальное событие – концертное исполнение Пещного Действа ансамблем древнерусской музыки «Сирин». Мероприятие пройдет в рамках XXIV Пушкинского фестиваля. Действо состоится в Приказных палатах 9 февраля в 19:00.
Пещное действо – богослужебный чин древнерусской церкви, заимствованный из Византии и бывший в употреблении до середины XVII века. Название Действа происходит от существительного ПЕЧЬ, или, по-церковнославя
Пещное действо – явление уникальное. Являясь частью богослужения (Действо проходило один раз в году перед Рождеством на Всенощной во время Седьмой и Восьмой песен канона), оно в то же время было зрелищно, так как содержало драматический показ событий. Настоящий огонь от печи, бесстрашные юные отроки, комично-коварные халдеи, спуск ангела с громом – всё это производило неизгладимое впечатление на собравшихся. В то же время, певческая часть Действа сложна и изысканна, она вобрала в себя всё самое интересное, что было в древнерусской музыке – знаменный и большой знаменный роспевы, и искусное демественное многоголосие.
Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» начал работу по реконструкции «Пещного действа» в 1999 году. Первый раз чин был показан на III Всемирной театральной Олимпиаде в Москве в 2000 году в рамках программы театра «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева. Тогда были расшифрованы «росные» стихи (9 специальных стихир) и реконструированы 7 и 8 отроческие песни, которые считались утерянными. Следующий показ «Пещного действа» был в 2010 году в Польше, на фестивале сакральной музыки в городе Ярославе. К этому времени Полина Терентьева – музыковед и певица ансамбля заново расшифровала «росные стихи», нашла и расшифровала считавшиеся утерянными «отроческие песни». В настоящее время зрители увидят третью редакцию чина, где выверены и уточнены певческие и обрядовые детали, заменены некоторые песнопения. Из постановки исключены некоторые моменты, связанные непосредственно с присутствием патриарха и священническими молитвами, которые читаются только в реальной службе.
Из интервью руководителя ансамбля «Сирин» Андрея Котова сайту «Православие.ру»
«У нас ушло почти 9 лет на то, чтобы воедино собрать Пещное Действо: найти все песнопения, которые туда входят. Конечно, нам помогали многие замечательные теоретики музыки. Начиналось всё это с Альбины Никандровны Кручининой, руководителя кафедры древнерусской музыки Санкт-Петербургс
Обратите внимание, что количество билетов небольшое – около пятидесяти штук. Купить их можно в кассе театра и на официальном сайте фестиваля.
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